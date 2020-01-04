Вашингтон, , 05:40 — REGNUM О завершении поддержки операционной системы Windows 7 компании Microsoft заявили на официальном сайте компании. Поддержка полностью прекратится с 15 января.

«Прошло 10 лет с момента выхода Windows 7, и ее поддержка прекращается 14 января 2020 года», — говорится в сообщении Microsoft.

Компания пояснила, что прекращение поддержки означает опасность атаки вирусами или другого вредоносного программного обеспечения. «Лучший способ защитить себя — обновиться до Windows 10, — рекомендуют производилели, поясняя, что вместе с операционной системой крайне желательно обновить и само устройство. — Хотя вы и можете установить Windows 10 на ваше старое устройство, мы не рекомендуем делать это».

Далее следуют восторженные комментарии пользователей Windows 10.

Напомним, операционная система Windows 10 не раз подвергалась критики пользователей за вторжение в их частную жизнь. Так, например, Windows собирает данные о местоположении, названия открываемых программ, данные о контактах и другие типы данных. Недовольство пользователей вызвало также широкое использование облачных хранилищ.