Салехард, , 00:02 — REGNUM На Ямале добровольные помощники полиции могут рассчитывать на денежное вознаграждение. Ямальцы, которые способствовали раскрытию или предотвращению преступления, проинформировали органы внутренних дел о правонарушении или угрозе общественному порядку, смогут рассчитывать на выплату в размере 4 тыс. рублей, сообщает газета «Красный Север».

Нововведение вступило в силу 1 января 2020 года. Решение о выплате будет принимать начальник УМВД России по ЯНАО. Средний размер вознаграждения — 4 тыс. рублей. Сумма может быть больше: будет учитываться значимость информации.

Финансирование выплат добровольным помощникам полиции заложено в региональный бюджет, уточняет издание.

Отмечается, что с 2016 года ямальцы помогли раскрыть 708 уголовных дел.