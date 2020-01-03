Москва, , 17:48 — REGNUM В Росстандарте опубликовали перечень автозаправочных станций (АЗС), на которых сотрудниками ведомства были выявлены факты продажи потребителям некачественной продукции. Информация об этом 3 января размещена на сайте Росстандарта.

«Наиболее распространенные нарушения включают несоответствие заявленной температуре вспышки и октановому числу, а также превышение показателей содержания серы», — говорится в сообщении.

В список регулятора попали 157 АЗС с некачественным бензином марки АИ-92 и АИ-95, а также дизельным топливом, среди которых станции в Крыму, Севастополе и Дагестане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России резко возросло количество штрафов за продажу некачественного топлива на автозаправочных станциях. Отмечалось, что по итогам первых девяти месяцев 2019 года нарушители заплатили 47 млн рублей, тогда как за весь 2018 год объем штрафов составил 50 млн рублей.

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