Бишкек, , 17:19 — REGNUM Неизвестные осквернили памятник советским солдатам и мирным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны, расположенный в селе Джаны-Джер в Чуйской области Киргизии, передает «24.kg».

Местные жители возмущены тем, что сельские власти и милиция не реагируют на их жалобы по поводу произошедшего акта вандализма и не предпринимают никаких мер.

Читайте также: В Киргизии осталось лишь 286 ветеранов Великой Отечественной войны

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли во время боев.

Свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, в том числе 34 — стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Читайте также: Запад навязывает Киргизии закон о реабилитации басмачей и нацистов — мнение