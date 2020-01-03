Рига, , 16:38 — REGNUM В соответствии с изменениями в законе «О государственном регистре предприятий Латвийской республики» с 7 января информация о 650 000 компаниях и субъектах станет общедоступной, пишет портал LSM.

Открытой на портале https://info.ur.gov.lv станет информация 14 разных регистров. В том числе информация об конечных выгодополучателях, должностных лицах компаний, собственниках обществ с ограниченной ответственностью и акционерных компаниях, информация о залогах, брачные договора и другая информация.

Часть её будет находиться в свободном доступе, для получения части будет необходима идентификация, часть будет выдаваться только по получению соответствующим образом оформленных запросов. Большинство информации можно будет получить бесплатно.

С 7 января перестанет в бумажном виде существовать регистрационное удостоверение предприятия. Его заменит простая справка.