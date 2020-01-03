Рига, , 16:34 — REGNUM Министр благосостояния Рамона Петравича сообщила прессе, что в детских домах Латвии находится 705 детей, пишет портал LSM.

Ситуация постепенно улучшается, так как ещё в 2016 в детских домах находилось 1600 детей. Только половина из 705 детей «юридически свободны», то есть могут быть адоптированы в другую семью. У остальных родители либо ещё не лишены родительских прав, либо борются за право забрать ребёнка обратно в семью.

С 2018 года в Латвии действуют правила ограничивающие адоптацию латвийских детей иностранными гражданами, за исключением случаев, когда иностранец является родственником ребёнка.