Берлин, , 16:50 — REGNUM Немецкий ученый из университета в Гисене разработал формулу здорового образа жизни, позволяющую убрать жир в области живота. Об этом сообщает портал Focus Online.

Исследователь Михаэль Дешпегель назвал ее как «2 + 2 + 4». Суть ее заключается в том, чтобы в течение недели дважды делать тренировки на выносливость, которые улучшают жировой обмен в организме, дважды — силовые тренировки, которые увеличивают ежедневный основной обмен калорий, и в течение 4-х дней придерживаться правильного питания, которое предполагает употребление меньшего количества калорий в пищу.

По заявлению ученого, данная методика была апробирована на 150 участниках, которые придерживались данных рекомендаций в течение 3-х месяцев. В результате они смогли избавиться от 5 см в объеме талии.

Помимо этого, подчеркивается, что надо еще соблюдать режим дня, высыпаться, избегать стрессов и употреблять в пищу больше продуктов, содержащих белок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный диетолог Москвы Антонина Стародубова дала рекомендации, каких принципов здорового питания стоит придерживаться круглый год.

По ее словам, главное — питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Нельзя переедать, но и не доедать плохо. Рекомендуется три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин), дополненных двумя небольшими перекусами.

Также важно разнообразие овощей, фруктов и ягод, не менее 400 граммов в день. При этом стоит ограничить употребление соли (одна чайная ложка) и сахара (50 граммов) в сутки. Выбирать нежирные сорта мяса и птицы и молочные продукты пониженной жирности.

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