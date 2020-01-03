Москва, , 16:12 — REGNUM На юго-востоке Москвы планируется построить спортивный комплекс площадью более 21 тыс. кв. метров, объект войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Об этом 3 января сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, спортивное сооружение будет самым крупным объектом в Некрасовке, проект предполагает возведение крытого катка, бассейна, тренажерного зала, экстрим-парка, открытой зоны воркаута и площадки для сдачи ГТО.

«ТПУ «Некрасовка» станет центром притяжения района — в его составе помимо транспортной и торговой инфраструктуры появится современный спорткомплекс площадью 21,3 тыс. кв. метров с 12-ю функциональными зонами», — отметил глава Стройкомплекса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Некрасовской линии метрополитена планируется ввести пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ): «Рязанская», «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского» и «Некрасовка». Крупнейшим узлом станет «Рязанская», где ожидается пассажиропоток до 111 тысяч человек в часы пик.

Ранее, 2 января 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин произвел технический запуск участка Некрасовской линии метро.

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