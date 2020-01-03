Оренбург, , 15:52 — REGNUM В Оренбурге полиция возбудила административное производство после того, как в ведомство обратился мужчина с жалобой на соседа и заявил о голодовке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, по факту поступившего от гражданина заявления проведена проверка.

Ее результатом стал административный протокол по статье 7.5 закона об административных правонарушениях в Оренбургской области «Нарушение тишины и покоя граждан». «Заявлений от других жильцов подъезда не поступало», — отметили в полиции.

Стоит отметить, что ведомство прокомментировало ситуацию после того, как в СМИ появилась информация об объявлении голодовке из-за бездействия правоохранителей. Интернет-ресурс опубликовал видеоролик, где мужчина, являющийся инвалидом, заявил об акции протеста в форме голодовки. Горожанин подчеркнул, что в течении четырех лет испытывает дискомфорт от неугомонных соседей, арендующих жилье. По словам оренбуржца, он неоднократно обращался за помощью к правоохранителям, но безрезультатно.

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