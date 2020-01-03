Москва, , 15:07 — REGNUM Среди крупных городов России ненормативная лексика чаще всего используется во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Эти результаты были получены в результате социологического исследования, проведённого в городах России с населением более 250 тысяч человек. Жителей таких городов опросили о распространённости ненормативной лексики и нецензурных выражений среди друзей и знакомых.

Около 18% респондентов ответили, что сталкиваются с ненормативной лексикой «часто» или «довольно часто». Городами с наименьшим распространением обсценной лексики оказались Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года были представлены результаты социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, показавшего, что 68% граждан России поддерживает борьбу за чистоту русского языка.

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