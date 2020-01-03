Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM В первые сутки 2020 года в Ростовской области на свет появились 108 младенцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

По последним данным, в 2019 году на Дону родилось более 37 тыс. детей, из них 221 двойня и девять троен. Более 600 младенцев появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области уровень младенческой смертности впервые за несколько лет достиг максимально низкой отметки.