Киев, , 14:54 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины в оккупированной Киевом части ДНР задержали троих жителей города Мариуполь, подозреваемых в изготовлении и реализации наркотических веществ, у которых при обыске был изъят «товар» на сумму около 1,5 млн гривен. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе национальной полиции Украины.

Распространением наркотических веществ подозреваемые занимались путем так называемых закладок, а «заказы» они принимали посредством специально созданного для этого telegram-канала.

«Во время обысков по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили более 700 г амфетамина, больше 1,5 тысяч таблеток экстази, почти пол килограмма шишек каннабиса, 162 шт. LCD и галлюциногенные грибы. Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 1,5 млн гривен», — говорится в сообщении.

Задержанные согласно решению суда взяты под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога. Сумма залога для лидера группировки определена в размере 1,9 млн гривен, для соучастников — 154 тысячи гривен и 96 тысяч гривен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Нежине Черниговской области была задержана группировка, члены которой занимались изготовлением наркотических веществ.

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