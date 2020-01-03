Калуга, 3 января 2020, 14:32 — REGNUM В Калуге у стен храма в честь святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна состоялась церемония открытия «Рождественского вертепа». Это дало начало Рождественской неделе. Об этом 3 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Владыка Климент провёл викторину для юных богомольцев, за правильные ответы митрополит дарил сладкие подарки
Владыка Климент провёл викторину для юных богомольцев, за правильные ответы митрополит дарил сладкие подарки
Eparhia-kaluga.ru

По многолетней традиции открыл первый калужский вертеп митрополит Калужский и Боровский Климент, который поздравил детей и взрослых, пришедших разделить радость приближающегося праздника, с наступившим новолетием и с грядущим Рождеством Христовым.

Владыка Климент провёл викторину для юных прихожан, за правильные ответы митрополит дарил сладкие подарки. Также митрополит Климент вручил каждому ребёнку по шоколадке и детскому православному календарю «Солнышко. Год чудес Божиих». А взрослые получили календарь Калужской митрополии. Воскресная школа приветствовала собравшихся концертной программой с песнопениями и чтением стихов.

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