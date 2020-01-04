Москва, 4 января 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 января: в 1944 году Красная армия,разгромив немцев, освободила железную дорогу Великие Луки—Невель и город Белая Церковь в Киевской области.

На железной дороге Великие Луки—Невель гитлеровцы построили ряд сильно укреплённых оборонительных сооружений, но удержать в своих руках часть железной дороги фашистам не удалось. Наступая севернее Невеля, красноармейцы заняли более 100 населённых пунктов.

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