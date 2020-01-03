Санкт-Петербург, 3 января 2020, 12:54 — REGNUM Большие очереди автомобилистов выстроились утром в пятницу, 3 января, на подъезде к пунктам пропуска на границе России с Финляндией в Ленинградской области.
По данным сайте «На границе. ру», самая сложная ситуация на пропускном пункте «Брусничное» — очередь составляет порядка 500 машин, в Светогорске пересечения границы ожидают около 270 автомобилей.
При этом автомобилисты в комментариях отмечают, что «очередь двигается бодро», и надеются успеть пройти пограничные и таможенные формальности не более чем за два часа.
Проще всего пересечь границу в «Торяфяновке» — там въезда в зону оформления российского погранпункта ожидают немногим более 10 машин.
В обратном направлении, из Финляндии в РФ, ситуация намного менее напряженная. Больше всего машин возвращается через Светогорск — порядка 100 машин в очереди. Однако она движется медленно.
«Не хотят работать, пускают очень медленно, стоим уже час», — жалуются автомобилисты.