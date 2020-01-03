Москва, , 11:42 — REGNUM В год 75-летия со Дня Победы представители Росгвардии начнут работу над созданием проектов, в рамках которых расскажут об участии войск правопорядка в защите государства. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Так, территориальные органы Росгвардии совместно с пресс-службами округов и представителями СМИ начнут работу над проектом «Росгвардия. Год памяти и славы». В рамках проекта будут опубликованы материалы и фотоснимки об участии войск правопорядка в Великой Отечественной войне.

Также ведомство разработает биографическую серию, приуроченную к вековой годовщине Отдельной орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, которая будет отмечаться в 2024 году.

Помимо этого, будет создан проект «Генералы горячих точек», повествующий об участии росгвардейцев в урегулированиях конфликтов и контртеррористических операциях на территории СССР и РФ в последней четверти XX века и XXI веке.