Пермь, , 10:05 — REGNUM В Перми появился магазин, в который можно сдать ненужные подарки, сообщают СМИ.

Своеобразный магазин открылся еще в ноябре 2019 года, однако, ка отмечают, информресурсы, ненужные подарки на продажу начал принимать недавно. В магазине предлагают и необычные вещи, например, фрагменты столетнего дуба.

Поступающие от пермяков презенты выставляются на прилавки торговой точки с комиссией. Вырученные деньги, как утверждает руководство магазина, пойдут на посадку деревьев.