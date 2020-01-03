Орск, Оренбургская область, , 09:51 — REGNUM На востоке Оренбургской области 23-летняя жительница попалась на уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег на банковской карте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, женщине позвонила якобы сотрудница банка и заявила, что со счета гражданки пытаются перевести деньги. Далее к разговору присоединился якобы сотрудник службы безопасности банка, который подтвердил сведения о попытке несанкционированного платежа.

В ходе беседы мошенники убедили женщину сообщить данные, которые позволили списать с ее карты 90 тыс. рублей. По факту кражу денежных средств возбуждено уголовное дело.