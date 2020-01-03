Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбурге супруги Анатолий и Елена Я. объявили голодовку. Семья уже четыре года пытается решить проблему с неугомонными соседями, которые снимают рядом квартиру, сообщает портал orenday.ru.

Интернет-ресурс опубликовал видео, где оренбуржец заявил о том, что объявляет голодовку на действие — бездействие полицейских. «Вот уже четыре года мы бьёмся. Чтобы решить один простой вопрос. Но никак это не получается», — отметил мужчина, добавив, что был на приеме у руководства полицейского ведомства, однако безрезультатно. Также Анатолий сообщил, что является инвалидом третьей группы.

Супруги проживают в девятиэтажном доме по ул. Газовиков. Сосед — хозяин квартиры — сдает свое жилье людям, которые делают жизнь семьи, проживающей по соседству, дискомфортной. После празднования Нового года семья была вынуждена снова обратиться в полицию. Заявление о голодовке Анатолий сделал именно в отделении органов внутренних дел. Оренбуржец надеется, что при огласке проблемы дело сдвинется с мертвой точки.