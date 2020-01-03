Москва, , 09:16 — REGNUM Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Москвы и Московской области 3 января, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит от +1 до +3 °С. По области температура может опуститься до до — 2 °C. На дорогах возможна гололедица.

Прогнозируется западный и юго-западный ветер 5−10 м/с, местами порывы 12−15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

4 и 5 января также ожидается облачная погода с температурой воздуха от — 2 до +2°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до вечера 2 января в Москве и Московской области действовал «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей и порывистым ветром.