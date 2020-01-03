Белгород-Днестровский, , 08:58 — REGNUM На границе Украины с Молдавией в пункте пропуска «Кучурган» был задержан иностранный гражданин на автомобиле марки BMW. Об этом 2 января сообщает пресс-служба пограничной службы Украины.

В ведомстве заявили, что пограничникам сразу же бросились в глаза регистрационные номера автомобиля, а также наклейка с изображением советской символики (согласно фотографиям, опубликованным на сайте ведомства, это был герб Советского Союза — ИА REGNUM), которая была размещена на транспортном средстве.

«В ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт не установленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля поклонника советчины демонстративно была наклеена символика Советского Союза», — сообщается в пресс-службе ведомства.

Задержанный мужчина оказался гражданином Молдавии и позже сотрудники пограничного ведомства все же нашли у него настоящие документы на транспортное средство.

Компетентным органам уже сообщили насчет данного инцидента, в котором усмотрели признаки преступлений по статьям об изготовлении и распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического «режима», а также — о подделке документов. Автомобиль гражданина Молдавии был изъят и передан сотрудникам правоохранительных органов (полиции).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одесской области мужчина получил условный срок за то, что передвигался в День Победы по одному из городов области на велосипеде, к которому прикрепил флаг с символикой СССР.

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