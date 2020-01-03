Новосибирск, , 08:24 — REGNUM Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология — Новосибирск» провела рейд в Ленинском районе регионального центра. Гендиректор организации Лариса Анисимова проверила работуоператоров по транспортированию ТКО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Экологии-Новосибирск».

"В диспетчерскую службу поступило более 170 обращений граждан», — уточнила Анисимова.

Больше всего жалоб поступило из Ленинского района Новосибирска. Как объясняет регоператор, это связано с тем, что управляющая организация 31 декабря убрала свои контейнеры.

«По данному факту будет направлено обращение в прокуратуру, — заявили в ООО «Экология — Новосибирск», отметив, что сейчас идёт уборка отходов и устанавливаются новые евроконтейнеры. — За два дня 2020 года в Ленинском районе было установлено дополнительно более 140 евроконтейнеров. Всего 400 площадок нужно привести в порядок и оснастить емкостями для накопления отходов».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с начала 2020 года в Новосибирской области начал действовать единый тариф на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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