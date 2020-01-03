Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило производство электронных сигарет с популярными среди подростков ароматами. 2 января об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней. В FDA отмечают, что эти ароматы были выбраны на основе социологического исследования, показавшего их популярность среди детей и подростков.

Эксперт FDA медик Стивен Хан отметил, что эти меры должны снизить популярность электронных сигарет среди молодёжи. Он добавил, что ведомство может предпринять дополнительные шаги для решения этой проблемы.

«Мы будем и впредь вдумчиво и всесторонне использовать наш регулирующий орган для решения этого тревожного кризиса, который затрагивает детей, семьи и школы», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2019 года в США вступил в силу закон о запрете продажи табачных изделий, включая электронные сигареты, лицам моложе 21 года. Ранее продажа табачных изделий была разрешена лицам старше 18 лет.

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