Монреаль, Канада, , 21:50 — REGNUM Согласно данным независимого аудита, департамент расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) испытывает острую нехватку ресурсов для осуществления своей деятельности. Об этом 2 января сообщает издание Inside The Games.

По данным журналистов, основным выявленным в ходе аудита недочетом, который отрицательно сказывается на работе организации, является необеспеченность WADA трудовыми ресурсами.

Однако, уточняется, что данный аудит проходил еще в апреле прошлого года, а результаты проверки были представлены в августе. За это время, выявленные недочеты могли быть уже устранены.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что организация способна эффективно бороться с беспрецедентным уровнем жульничества и коррупции. Риди подвёл итоги работы перед уходом с поста главы WADA. Он заявил, что особенно рад тому, как WADA отреагировало на допинговый кризис в России.

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