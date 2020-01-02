Москва, , 21:34 — REGNUM Известный российский хирург-онколог Андрей Павленко написал письмо, в котором простился с жизнью, текст был размещен 2 января на его странице в социальной сети Facebook.

Врач сообщил подписчикам о том, что у него диагностирован рак желудка третьей степени, справиться с которым медицина не смогла.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов!», — подчеркнул Павленко.

Врач попросил у подписчиков финансовой поддержки для своей семьи, опубликовав счет, куда можно переводить средства.

Напомним, Павленко со своими друзьями создал проект «Жизнь человека», в рамках которого рассказывал о проблемах онкологии, целью которого было желание помочь людям, столкнувшимся с раковыми заболеваниями.

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