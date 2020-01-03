Москва, 3 января 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 января: в 1943 году Красная армия разгромила врага в Моздоке и Малгобеке. В 1944 году была сформирована 2-я чехословацкая пехотная бригада.

Окрестности Моздока гитлеровцы прозвали «долиной смерти». Фашисты почти год держали город в оккупации.

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