Кемерово, , 20:06 — REGNUM Виновные в избиении заключенных в СИЗО № 4 в Кемеровской области привлечены к ответственности, об этом 2 января сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сотрудники ФСИН провели проверку относительно инцидента, после чего направили материалы в следственные органы.

Напомним, скандал с избиением заключенных в следственном изоляторе Кемеровской области разразился после публикации в сети соответствующего видео.

Отмечается, что сотрудники ФСИН во время проведения обысков в камере начали избивать заключенных дубинками, удары наносились по голове.

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