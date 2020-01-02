Москва, , 17:33 — REGNUM Российский предприниматель, входящий в число богатейших людей страны, Араз Агаларов заявил, что в России слишком низкие пенсии и зарплаты, об этом 2 января сообщает издание Forbes.

«Доходы населения сейчас очень низкие, без увеличения доходов населения невозможно добиться увеличение ВВП», — отметил Агаларов в комментарии изданию.

Бизнесмен также подчеркнул, что средняя пенсия в стране находится на уровне $200, а порой и ниже, что не может не сказываться негативно на росте российской экономики.

Напомним, Араз Агаларов возглавляет холдинг Crocus Group, занимающийся строительством и эксплуатацией недвижимости. По данным Forbes его состояние оценивается в $1 млрд 900 млн, он занимает 52 место в рейтинге богатейших людей России.

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