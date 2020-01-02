Бейрут, , 16:09 — REGNUM Правоохранительные органы Ливана получили ордер Интерпола на арест бывшего главы авто-альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал от японского правосудия. Об этом сегодня, 2 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, что Гон обвиняется в Японии в финансовых махинациях и нанесении ущерба автоконцерну Nissan. Гон содержался под страже, но перед судом был выпущен под залог. Воспользовавшись этим он сбежал из Японии и самолетом добрался до Стамбула, а оттуда — в Ливан. При этом на борт самолета в Японии Гон попал нелегально. В Стамбуле в связи с этим уже арестованы семь человек.

Власти Ливана уже заявили, что считают въезд Гона в свою страну законным. При этом у Гона есть гражданство и Ливана и Франции (а также Бразилии, где он родился). Власти Франции уже заявили, что если Гон окажется на их территории, его выдавать японцам не будут.

Сам Гон свою вину отрицает, считает что его преследуют по политическим мотивам. а японское правосудие он назвал фальсифицированным и обвинил Японию в несоблюдении прав человека.

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