Рига, , 15:54 — REGNUM Министр образования Латвии Илзе Щуплинска считает, что 200 школам Латвии придётся изменить свой статус, сообщает портал LSM.

Всего в стране чуть более 600 школ. У министерства нет вопросом к 370 из них. 200 школ, большинство из которых, расположены в Риге и Даугавпилсе, нуждаются в изменение статуса из-за недостатка учеников и ограниченных возможностей финансирования со стороны государства.

Речь идёт о количественных и других критериях предъявляемых к начальной, основной и средней школах.

Эти планы министерства по реорганизации латвийских школ вызвали большой протестный резонанс осенью, поэтому сейчас министерство говорит о том, что в старших классах средней школы должно быть 120 учеников, а не 150. В регионах просят снизить это число до 90.

Тем не менее в условиях острой демографической ситуации министр Щуплинска допускает сохранение средней школы для Эргли с 29 учениками сейчас и, возможно, 35 после проведения территориальной реформы, а также средней школы в восточных приграничных районах, где насчитывается всего 30 детей.