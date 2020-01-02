Рига, , 15:50 — REGNUM С 1 января 2020 года в Латвии прекращает действовать запрет находиться в общественном месте с открытой алкогольной тарой, сообщает портал mixnews.lv.

При этом у всех самоуправлений республики остается право ввести такой запрет на подконтрольной территории. Поэтому с 1 января в таких городах, как Даугавпилс, Елгава, Лиепая, Резекне находится в общественном месте с открытой бутылкой алкоголя разрешено, а в Риге и некоторых других местах, до сих пор, за это могут оштрафовать.

Общий запрет снят так, по мнению Министерства юстиции, «трудно установить опасность или общественный вред таких действий».