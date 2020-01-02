Рига, , 15:48 — REGNUM Во время акции «Жертвуя дари» («Dāvini ziedojot!») в Латвии собрали 7000 евро для поддержки семей воспитывающих приемных детей, написал портал LA .

Совместно с торговым центром Альфа акцию организовала Ассоциация детских домов SOS. С 6 по 24 декабря у всех посетителей большого торгового центра в Риге была возможность купить сувенирный шоколад, выручка от продажи которого шла на благотворительность. По словам директора Ассоциации детских домов Илзе Палеи, вся собранная сумма пойдёт на поддержку латвийских семей в которых растут приёмные дети. Предполагается, что деньги пойдут на оплату работы психологов, детям нуждающимся в психологической терапии.