Рига, , 15:47 — REGNUM В 2020 учебном году все выпускники 9-х классов будут сдавать централизованные экзамены только на латышском, пишет портал diena.lv.

Это означает, что латышский будет являться языком обучения, на него должны быть переведены все материалы обучения и т.д. Исключение, разумеется, составят экзамены по другим языкам — английскому, немецкому, французскому и русскому. Всего в 9-ом классе школьники будут сдавать 4 экзамена: математика, один из иностранных языков, по языку обучения и историю Латвии.

Для всех русских школьников Латвии вводится обязательный централизованный экзамен по латышскому языку. Экзамены пройдут в мае, июне 2020 года.