Анкара, , 14:34 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг транспортировки бывшего главы авто-альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба МВД Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карлос Гон обвиняется в Японии в крупном мошенничестве и нанесении ущерба автоконцерну Nissan. Перед судом Гон смог выйти под крупный залог и, воспользовавшись этим, сбежал из страны.

Его транспортировали на самолетах сперва в Стамбул, а оттуда в Ливан, гражданином которого он также является. При этом в Ливане не считают, что Гон въехал в их страну незаконно.

Но в Турции считают иначе. В рамках расследования этого инцидента в Турции были задержаны семь человек. Четверо из них пилоты.

Дело в том, что официально выезд Гона из Японии зарегистрирован не был и это вызывает много вопросов.

Сам Гон свою вину не признает, считает что он стал жертвой политического преследования и назвал Японию страной с отсутствием прав человека.

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