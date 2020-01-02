Москва, , 14:43 — REGNUM Прогноз астрономических событий на январь 2020 года представила пресс-служба Московского планетария.

В ночь с 3 на 4 января достигнет пика активности метеорный поток Квадрантиды, во время которого будет наблюдаться до 120 метеоров в час. Луна скроется за горизонтом после часа ночи, что создаст благоприятные условия для наблюдения метеорного потока.

5 января Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние за год, таким образом можно будет наблюдать самый большой в 2020 году солнечный диск.

10 января на всей территории России можно будет наблюдать полутеневое затмение Луны. Затмение достигнет максимальной фазы, во время которой тень покроет 92% поверхности диска Луны, в 22:10 по московскому времени.

27 и 28 января в ночном небе можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2019 года состоялось кольцеобразное солнечное затмение, максимальная фаза которого могла наблюдаться с территории Индии, Индонезии и Аравийского полуострова.