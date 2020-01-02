Москва, , 14:35 — REGNUM Более 50 детей родились в новогоднюю ночь в роддомах Москвы. Об этом 2 января сообщает пресс-служба мэра города.

Всего в роддомах Москвы в ночь с 31 декабря на 1 января родились 53 ребёнка, 30 из них — мальчики. В уходящем году последним родился мальчик весом 3380 граммов, он появился на свет в 23:50. Первый ребёнок в новом году, девочка с весом 3150 грамм, родилась в Москве в 00:10.

Во всех роддомах города Москвы родители могут получить свидетельство о рождении ребёнка при выписке, в случае, если они определились уже с именем для малыша.

Также новорожденным с 2018 года при выписке в подарок вручается специальный подарочный набор, в который входит всё необходимое для малыша, от пелёнок и памперсов до специальных прорезывателей для зубов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в роддомах города Ульяновска в новогоднюю ночь мальчиков родилось больше, чем девочек.

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