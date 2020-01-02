Москва, , 13:58 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) призвала граждан России не хранить после новогоднего застолья салаты. ю заливные блюда, а также картофельное пюре, рубленные изделия из мяса и рыбы, так как всем этим можно отравиться.

В ведомстве напомнили, что совершенно не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления следующие блюда: салаты, паштеты, винегреты, заливные блюда, студни, супы пюре, изделия с кремом, рубленые изделия из мяса, блины с мясом и творогом, приготовленное мясо птицы, рыбы, а также соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны и морс.

Все эти люда являются очень хорошей питательной средой для роста микрофлоры, в том числе такой, которая вызывает кишечные инфекции и пищевые отравления.

Если же готовые блюда имеются, то их перед вторичным употреблением лучше подвергнуть вторичной термической обработке.

А вот салаты — это скоропортящиеся блюда, и те из них, что были приготовлены к новогоднему столу, уже сегодня, 2 января, лучше не употреблять. Единственный способ — это сразу после приготовления сала помещать его в холодильник и подавать на стол небольшими порциями.