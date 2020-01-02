Берлин, 2 января 2020, 13:35 — REGNUM Немецкий автоконцерн Volkswagen AG начал переговоры с выдвинувшей автогиганту претензии Федерации немецких потребительских организаций, сообщает 2 января Reuters.
«Volkswagen и Федерация немецких потребительских организаций согласились вступить в дискуссию о возможном урегулировании», — сообщает пресс-служба компании.
Пока говорить о вероятности урегулирования противоречий преждевременно, поскольку переговоры находятся на ранней стадии. Не намерены делиться подробностями со СМИ и сами переговорщики.
Ранееавтовладельцы выдвинули иск против Volkswagen, обвинив компанию в производстве крайне опасных для окружающей среды дизельных двигателей.
Напомним, Федерация немецких потребительских организаций объединяет в себя 42 ассоциации потребителей Германии. Организация представляет интересы потребителей перед регулирующими органами, частным сектором и гражданским обществом не только на внутригерманском, но и на мировом уровне.