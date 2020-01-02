Каир, , 13:34 — REGNUM Реставрация первой пирамиды Древнего Египта — ступенчатой пирамиды в Саккаре — будет завершена в первом квартале 2020 года, заявил глава высшего совета Египта по древностям Мустафа Вазири. Об этом сообщает Egypt Independent.

Ступенчатая пирамида в Саккаре считается древнейшим из сохранившихся крупных зданий. Также это сооружение, построенное для погребения фараона Джосера около 2650 лет до нашей эры, стало первой пирамидой в Древнем Египте.

Для захоронения предыдущих фараонов использовались каменные мастабы — гробницы в форме усечённой пиркамиды. Пирамида Джосера представляет собой комплекс мастаб, из-за чего она называется «ступенчатой».

В ходе реставрационных работы была восстановлена облицовка пирамиды, а также врата заупокойного комплекса Джосера. Планируется, что пирамида будет открыта для туристов в первом квартале 2019 года.

Отметим, власти Египта активно занимаются реставрацией древних сооружений в рамках программы по развитию туризма, доходы от которого резко сократились после переворота 2011 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года после реставрации для туристов была открыта южная пирамида в Дахшуре, построенная при фараоне Снофру. Характерной особенностью этой пирамиды является её неправильная форма, из-за чего она получила название «ломаной».