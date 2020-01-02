Нью-Дели, , 13:50 — REGNUM Экскурсии в знаменитый мавзолей-мечеть Тадж-Махал в Агре начали массово отменять туристы в связи с беспорядками в Индии. Об этом 2 января сообщает Asia Times.

По данным туристической полиции, поток туристов в декабре 2019 года сократился на 60%. Несмотря на то, что сотрудники полиции гарантировали безопасность туристов, люди всё равно предпочитают держаться подальше от мест, где происходят беспорядки.

Согласно официальным данным, за последние две недели поездку в Тадж-Махал предпочли отложить около 200 тысяч человек. В настоящее время владельцы гостиниц возле Тадж-Махала сообщают о массовых отменах поездок туристами во время рождественских каникул, что очень существенно ослабило туристический бизнес.

Беспорядки в Индии начались после принятия поправок к закону о гражданстве, который даёт преимущественное право получения гражданства немусульманам из соседних стран, в том числе из Пакистана, Афганистана и Бангладеш. Участники акций протеста считают, что закон дискриминирует мусульман по религиозному признаку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке интернета в Индии властями в связи с акциями протеста против поправок к закону о гражданстве.

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