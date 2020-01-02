Курган, , 13:01 — REGNUM Курганская область скорбит — на 87-году жизни скончался главный конструктор боевых машин пехоты Александр Благонравов. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Александр Благонравов Пресс-служба губернатора Курганской области

Александр Александрович Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве, является главным конструктором боевых машин пехоты двух поколений БМП-2 и БМП — 3 на «Курганмашзаводе».

Засуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор технических наук, награждён орденами Ленина и Трудового Красного знамени, Александр Благонравов был Почётным гражданином города Кургана и Курганской области.