Москва, , 12:59 — REGNUM В Российской Федерации вступили в силу очередные поправки к Правилам дорожного движения. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки касаются списка документов, предъявляемых сотрудникамГИБДД.

Теперь нововведения позволят водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителей, так и в виде электронного документа.

Кроме того, сотрудник полиции сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования автогражданской ответственности, запросив всю необходимую информацию в автоматизированной системе.

Стоит отметить, что соотвествующие поправки были внемены в федеральный закон об ОСАГо еще в мае 2019 года, но они не были внесены в ПДД, что приводило к конфликтам на дорогах. Теперь это недоразумение устранено.