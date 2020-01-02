Калуга, , 13:25 — REGNUM В Калужской области более 600 сотрудников органов внутренних дел обеспечили общественный порядок в новогодних мероприятий, которых приняли участие около 33 тысячи жителей региона. Об этом 2 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Новогодний салют в Калуге Kaluga-gov.ru

В поддержании порядка полицейским также помогали представители Управления Росгвардии по Калужской области, частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачества.

Во время встречи Нового года и 1 января 2020 года общественного порядка и чрезвычайных происшествий в регионе не допущено.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский губернатор поздравил жителей с наступающим 2020 годом