Благовещенск, , 12:25 — REGNUM Санитарно-карантинный контроль усилен Роспотребнадзором на российско-китайской границе в Амурской области из-за вспышки внебольничной пневмонии в Китае. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зарегистрированы в городе Ухань провинции Хубэй в Китае. В связи с этим был усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе Амурской области и Китая.

С туристами, выезжающими в Китай, проводится профилактическая работа путём информирования о заболевании и профилактических мерах с использованием системы голосового оповещения и бегущей строки. Туристов просят учитывать полученную информацию при планировании поездок.

Также специалисты ведомства порекомендовали региональному отделению Минздрава обратить особое внимание на больных, обращающихся в медучреждения с признаками ОРВИ, пневмонии и гриппа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 27 случаях вирусной пневмонии, которые были зафиксированы в центральной части Китая.

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