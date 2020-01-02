Москва, , 11:54 — REGNUM Чем больше ожидания человека от какого-либо события, тем сильнее может быть разочарование от него. Об этом 2 января рассказала заместителя директора Московской службы психологической помощи, кандидата психологических наук Ольга Тенн.

«Действительно, новогодние праздники иногда являются испытанием, это происходит по многим причинам», — заявил она в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том может ли отсутствие занятости на Новый год стать настоящей проблемой и почему такое происходит.

«В первую очередь проблема в том, что чем больше мы ждем от события, тем сильнее оно может нас разочаровать. Завышенные ожидания — это всегда путь к разочарованию», — отметила Ольга Тенн.

Также она рассказала, что чем больше чудесного человек ожидает от встречи Нового года, тем сильнее его напряжение и волнения, и в результате этих перенапряжения, гиперконтроля и усталости, он не может получить от праздника удовольствия.

Помимо этого, Ольга Тенн порекомендовала не ждать ничего невероятного от Нового года и позволить себе расслабиться, а случае, когда новогоднее настроение не приходит — побыть самим собой и принять такое настроение.

«Что делать? Подумайте о том, чего бы по-настоящему хотелось лично вам. Говорите близким вслух, о чем вы мечтаете, что чувствуете, делитесь сомнениями и желаниями с уважением к тому, что у другого человека тоже есть свои чувства и мечты», — заявила замглавы московской психологической службы.

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