Курган, 2 января 2020, 11:36 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о подоплёке появления ямальских оленей на улицах столицы Зауралья. В своём новогоднем посте в сети «Инстаграм» он отметил, что курганцы постарались приятно украсить свой город к встрече 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Даже выписали из ЯНАО двух ямальских оленей, чтобы они вместе с Дедом Морозом катали маленьких пассажиров по новогодней площади.
А пока олень ленится, его заменяет осёл, отметил Вадим Шумков.