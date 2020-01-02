Токио, , 11:27 — REGNUM У экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сбежавшего на этой неделе из Японии, где он находился под домашним арестом, было два паспорта с французским гражданством. Об этом 2 января сообщает Японское общественное телевидение.

По его данным, один из таких паспортов был у него изъят в Японии и в настоящее время хранится в окружном суде Токио.

При этом, как указывает телеканал, в Ливан бывший глава альянса также прибыл по французскому паспорту.

Также, по данным источников Японского общественного телевидения, Карлоса Гона могли вывезти с территории Японии через один из аэропортов в провинции в ящике, предназначенном для перевозки музыкальных инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ливана заявили о своей непричастности к прибытию в страну из Японии экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, находившегося там под домашним арестом.