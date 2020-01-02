Иркутск, 2 января 2020, 11:19 — REGNUM В группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») широкий общественный резонанс вызвал поступок жителя Иркутской области: на Новый год он подарил собаке, которая после смерти хозяина пять лет живет у трассы в Иркутской области, будку и пачку корма.
Мужчина поделился фотографиями и попросил не ломать конуру. Известно что собака живет недалеко от трассы Бодайбо-Таксимо, в районе села Половинка.
Как пишут местные жители, там она поселилась после гибели хозяина в ДТП. Несколько раз собаку пытались пристроить, но животное с завидным упорством вновь возвращалось на место трагедии. Периодически собаку подкармливают рабочие, приезжающие на вахту и случайные водители.