Лондон, , 11:03 — REGNUM Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон учредили премию «Earthshot», которая будет ежегодно вручаться за достижения в области защиты окружающей среды. Об этом сообщается на сайте премии.

Премия «Earthshot» будет вручаться за внесение выдающегося вклада в решение экологических проблем. Награда может быть присуждена группе лиц, например, учёным или активистам, а также различным частным и правительственным организациям.

Ежегодно будет присуждаться пять премий «Earthshot», первая церемония награждения состоится в 2021 году.

«Люди могут достичь великих целей. И следующие десять лет преподносят нам одно из наших величайших испытаний — десятилетие перемен для восстановления Земли», — отметил принц Уильям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года принц Уильям посетил несколько стран Африки, обсудив с лидерами этих государств вопросы охраны диких животных.