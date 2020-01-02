Москва, , 10:42 — REGNUM Помимо 1 млрд рублей, выигранного лотерейным билетом из Москвы в новогоднюю лотерею, было разыграно 99 билетом по 1 млн рублей. Об этом 2 января сообщает пресс-служба «Столото».

"Помимо 1 миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе отметили, что оставшиеся призы по 1 млн рублей поделили между собой ещё несколько участников новогодней лотереи.

Помимо этого, указывается, что больше всего выигравших по 1 млн в Москве и Московской области (20 человек). Ещё 7 человек выиграло по 1 млн в Санкт-Петербурге, Башкирии (6 человек), Ростовской область (5 человек), Свердловской и Новосибирской областях (по 4 человека).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января житель города Москва выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей, такая высокая сумма впервые была разыграна в России.